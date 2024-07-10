Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası özel öğretim kurumlarından uzaktan eğitimle alınan diplomaların denklik işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Artık, uzaktan eğitim yoluyla alınan belge ve diplomalar denklik kapsamında değerlendirilmeyecek.

Türkiye Gazetesi'nin ilgili haberine göre, MEB'in yeni düzenlemesiyle, terör örgütleriyle bağlantısı olan veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin belge ve diplomaları denklik işlemlerinden muaf tutulacak.