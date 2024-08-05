Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim-öğretim süreçlerinde yepyeni bir modelin uygulanması gerektiğini belirterek, bu sürecin yaklaşık 10 yıl önce başlatıldığını ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırıldığını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir?

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim sisteminin uluslararası standartlarla uyumlu ancak ülkenin toplumsal değerlerini de yansıtan bir model oluşturduğunu ifade etti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli," uluslararası eğitim kriterlerini temel alırken, Türkiye'nin toplumsal yapısını ve değerlerini de göz önünde bulunduran bir yaklaşımla şekillendirildi. Bu model, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm kademelerde ilk sınıflarda uygulanmaya başlanacak.

Bakan, "Üzerinde yaşadığımız coğrafya bir imparatorluk bakiyesi ve 72 milletin yaşadığı bir alan. Şu an bu ülkenin vatandaşı olan azınlık mensubu herhangi bir vatandaşımız istediği türden eğitimi almakta özgürdür. Lozan Antlaşması'nda bu güvence altına alınmıştır. Ermeni, Musevi ve Rum okulları kendi müfredatlarını uygulama özgürlüğüne sahiplerdir. Birçok ülkede kendi okulumuzu açamazken kendi ülkemizde azınlıklarla ilgili her türlü özgürlükleri tanımış durumdayız" dedi.

Bakan Tekin, eğitimde sağlanan ilerlemelere de dikkat çekti. 2002 yılında 540 bin öğretmen varken, bu sayının 1 milyon 200 bine yükseldiğini belirten Tekin, bu öğretmenlerin büyük kısmının AK Parti döneminde istihdam edildiğini vurguladı. Ayrıca, okul sayısının 43 binden 74 bine çıktığını ve derslik başına düşen öğrenci sayısının önemli ölçüde azaldığını açıkladı. Bu veriler, Türkiye’deki eğitim altyapısındaki iyileşmeleri gözler önüne seriyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu

Bakan Tekin, eğitimde fırsat eşitliği ve demokratikleşmenin önemine vurgu yaptı. Eğitim bütçesinin artırılmasının ve öğretmen sayısındaki artışın, eğitimdeki demokratikleşmenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, azınlık okullarının kendi müfredatlarını uygulama özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu özgürlüklerin Lozan Antlaşması ile garanti altına alındığını ifade etti.

Müfredat değişikliği

Tekin, müfredatta yapılan değişikliklere de değindi. Cumhuriyet Tarihi dersinin içeriğinin genişletildiğini ve çeşitli önemli dönemeçlerin (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz) müfredata eklendiğini açıkladı. Bu değişiklikler, öğrencilere demokrasi bilincinin kazandırılmasını hedefliyor. Ancak, bu müfredat değişikliklerinin bazı siyasal gruplar tarafından eleştirildiğini belirtti.

Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim sisteminde yapmayı planladıkları reformların, ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendireceğini ve eğitim alanında kendine özgü bir model oluşturacağını belirtti. Türkiye’nin kendi modelini oluşturma konusundaki iddialarının, eğitim alanında da başarılı bir şekilde uygulanmasını amaçladıklarını vurguladı.

"CHP'nin laikten anladığı şeyle bizimkisi çok farklı"

Bakan Tekin, sunumun ardından salondaki katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin darbe ve vesayetle olan mücadelesiyle ilgili müfredat çalışması olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, "Maalesef bizim müfredatımızda Cumhuriyet tarihiyle ilgili sadece İnkılap Tarihi dersimiz var biliyorsunuz. O da bir yerde bitiyordu. Şu an biz 7'nci sınıftan başlayıp 12'nci sınıfa kadar gelen kısımda İnkılap Tarihi dersinin içeriğini biraz değiştirdik ve 'Cumhuriyet Tarihi'ne dönüştürdük. Çünkü mükerrer sınıflarda İnkılap Tarihi dersimiz var ve çocuklarımız aynı şeyleri devam ettiriyorlardı. Şu an İnkılap Tarihi dersimiz bir Cumhuriyet Tarihi dersine dönüşmüş durumda ve bunun içerisinde 27 Mayıs da var, 12 Mart da var, 12 Eylül de var, 28 Şubat da var, 15 Temmuz da var. Dolayısıyla bu demokrasiye sahip çıkma bilincini çocuklarımıza vermek istiyoruz. Şimdi biz bunu böyle anlatınca Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetçiler karşı çıkıyorlar. Ben de çok doğal karşılıyorum. Çünkü ben mesela 27 Mayıs'a 'darbe' diyorum. Onlar ne diyorlar? 'Devrim' diyorlar. Hatta dönemin başbakanı yani darbeden sonra hükümeti kuran İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde 'Ak Devrim' diye kitap basmış. Şimdi dolayısıyla onların parametreleriyle bizimkiler çok farklı, aynı şey laiklik için de geçerli. Mesela bizim programlarımıza eleştiri yöneltiyorlar. Diyorlar ki 'Laiklik ilkesiyle bağdaşmıyor.' Programlarımızın dini inanç ve ibadet hürriyetini garanti altına alması, insanların inançlarına saygı gösterilmesi anlamında bizim müfredatımız gerçekten dört dörtlük bir müfredattır. Fakat CHP'yle bağdaşması mümkün değil bunun. CHP'nin laiklikten anladığı şey ile bizim anladığımız şeyler farklı" değerlendirmesinde bulundu.