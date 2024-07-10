Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye Köyü'nda jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde mevzuata aykırı çakar lamba kullanan bir araca ceza yazıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Keşan'da yapılan kontrolde mevzuata aykırı çakar lamba kullanan bir araca ceza yazıldı.

Yapılan seyir/sabit trafik kontrolünde F.B. adlı sürücünün aracı durduruldu.

Araçta yapılan incelemede mevzuata aykırı çakar lamba olduğu tespit edildi. 2918 Sayılı Kanuna Göre Ceza, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (Işıklı Veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak Ve Kullanmak) fiilinin gereği işlem yapıldı. Araç sahibi ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve araçta bulunan çakar lamba söktürülerek yasal hale getirildi.