İstanbul Şişli'de yıkımı süren 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın, Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemi gerçekleştirilen 4 katlı bir binada meydana geldi. Çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Ekipler harekete geçti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, dumanın çevreyi kaplaması nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İşçiler mahsur kaldı

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi devam eden binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatıdaki alevler kısa sürede binayı sararken, içeride bulunan işçilerin mahsur kaldığı bildirildi.

Ekipler seferber oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem yangını kontrol altına almak hem de mahsur kalan işçileri kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yoğun duman ve tehlike

Yangının etkisiyle çevreyi kaplayan yoğun duman, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken mahallede büyük paniğe neden oldu.