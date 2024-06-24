Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bayram tatilinin ardından bu hafta önemli yasama faaliyetlerine odaklanacak. Gündemde yer alan en önemli konulardan biri, sokak hayvanlarının korunması amacıyla hazırlanan ve tartışmalara yol açan Hayvan Hakları Yasası. AK Parti’nin öncülüğünde hazırlanan yasa teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alınacak ve ardından Genel Kurul’a sunulacak.

Dokuzuncu Yargı Paketi

Diğer bir önemli konu ise Dokuzuncu Yargı Paketi. Bu paketin içeriğinde yer alan "etki ajanlığı" düzenlemesi, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük tartışma yaratıyor. Muhalefet partileri, düzenlemenin daha geniş kapsamlı olabileceği endişelerini dile getirirken, iktidar cephesi ise bu tür bir düzenlemenin yer almayacağını savunuyor.

Geniş Kapsamlı Vergi Düzenlemeleri de Konuşulacak

Bunların yanı sıra, TBMM’ye sunulacak olan geniş kapsamlı vergi düzenlemeleri de büyük önem taşıyor. Gayrimenkulden kripto para ticaretine, kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harçlarına kadar birçok alanda değişiklik öngören bu vergi paketi, ekonomik tartışmaların odağında olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alınması beklenen bu düzenlemeler, hem iş dünyası hem de vatandaşlar açısından merakla bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye’yi saran ve büyük zararlara yol açan orman yangınları da TBMM gündemine taşınacak konular arasında yer alıyor. CHP’nin öncülüğünde, orman yangınlarının nedenlerinin araştırılması ve yangınlara müdahalede yaşanan gecikmelerin incelenmesi için araştırma komisyonu kurulması önergesi bekleniyor.

Bu hafta içinde yapılacak olan komisyon toplantılarında da çeşitli konular ele alınacak. Özellikle Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google temsilcileri, komisyon üyelerine kurumun çalışmaları hakkında bilgi verecek. Ayrıca, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hükümlü ve tutuklulara yönelik sağlık hizmetleri konusunda bir sunum yapacak.