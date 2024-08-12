Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cuma günü saat 15:00’te gerçekleştirilecek oturum, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararını görüşmek üzere toplanacak.

TBMM Başkanlığı, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, DP ve EMEP milletvekillerinin imzasıyla yapılan başvuru üzerine, Can Atalay’ın milletvekilliği konusundaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir toplantı çağrısı yaptı. Toplantı, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 15:00’te yapılacak.

Anayasa Mahkemesi kararı

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararının gerekçesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurmuştu. Mahkeme, Yargıtay’ın kararında milletvekilliğinin düşürülmesine dair kesin bir mahkumiyet bulunmadığını belirtti. Kararda, Atalay’ın milletvekilliğinin fiilen düşürüldüğü ancak bu durumun Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu’nda okunacak Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının, milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemin fiili bir durum yarattığı ifade ediliyor. Anayasa Mahkemesi, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesini yok hükmünde sayarak iptal talebinin değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Bu karar, Atalay’ın milletvekilliğinin durumu hakkında Meclis’te daha kapsamlı bir tartışma yapılmasını zorunlu kılmakta.