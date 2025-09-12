Aydın Büyükşehir Belediye Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanlığı, il binası önünde basın açıklaması yaparak Büyükşehir binasına yürüdü. İl Başkanı Hikmet Saatçı, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişini eleştirerek, “Kent halkının oylarını satanlar hainliği unutturmak için saldırıyor” ifadelerini kullandı. CHP’liler, toplantıya katılmak için il binasına yöneldi.

“Hainliği unutturmak için saldırı yapıyorlar”

Saatçı, partililerin kaldırdığı pankartlar eşliğinde yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının baskı ve zulmüne karşı halkın hakkını savunacaklarını belirtti. “Kendi yollarındaki çamuru, ihaneti ve oy namustur şiarını çiğneyenler bu hainliği unutturmak için saldırıyor” dedi.

Emekçi kadrolara destek mesajı

CHP Aydın İl Başkanı, belediyede çalışan personelin haklarına yönelik saldırılara değinerek, “Emekçi kardeşlerimizin hakları yemekten bir adım geri atmıyorlar. Biz sabredeceğiz ve gereken hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.

“İhanet edenler unutulmaz, Aydın satılmaz”

Saatçı, meclis grubuyla birlikte halkın meclisine gideceklerini belirterek, “Halkın oylarını satanlar unutulmaz. Aydın satılmaz” dedi. Basın açıklamasının ardından CHP’liler meclis toplantısına katılmak üzere yürüdü.