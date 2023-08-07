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Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Birleşimde, CHP 'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

Dikkat! Araç içinde bunları unutursanız aracınız yanabilir

Dikkat! Araç içinde bunları unutursanız aracınız yanabilir

Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.