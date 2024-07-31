Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni onaylayarak yasalaştırdı. Görüşmelerin son gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Meclis’e gelerek, teklifin son maddelerinin görüşmelerini izledi.

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yasanın sokak hayvanlarının korunmasına yönelik önemli adımlar attığını belirtti. Görüşmelerin ardından, Meclis Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar kapandı. Son konuşmacı olarak CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, teklifin önemine vurgu yaptı.

Görüşmelerin sonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu’na gelerek süreçteki son gelişmeleri takip etti. Her iki lider, yasalaşan teklifin ardından Meclis’te hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meclis Hatırası

Meclis Genel Kurulu’nun kapanışında, CHP Grubu Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Grubu Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Grubu ise, yasa teklifinin kabulü sonrasında Meclis kürsüsü önünde veda pozu verdi.