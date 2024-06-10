AK Parti’nin hazırladığı taslak takvime göre, Meclis, Temmuz sonuna kadar aralıksız mesai yapacak. Vergi paketi, yargı paketi, öğretmenlik meslek kanunu, kripto varlıklarla ilgili teklif ve ulaştırma düzenlemeleri için yoğun bir çalışma programı belirlendi.

Meclis'te Yoğun Gündem

Temmuz Sonuna Kadar Çalışma Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışacak. AK Parti'nin hazırladığı taslak takvime göre, önemli düzenlemeler Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda, öğretmenlik meslek kanunu, yeni vergi paketi, 9. yargı paketi ve kripto varlıklarla ilgili tekliflerin yasalaştırılması hedefleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Vergi Paketi

Bayram sonrasında, AK Parti tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni vergi paketi Meclis gündemine taşınacak. Bu düzenlemeler, eğitim sektörü ve ekonomik alanda önemli değişiklikler getirecek.

Kripto Varlıklar ve Ulaştırma Düzenlemeleri

Daha önce komisyonlarda kabul edilen kripto varlıklarla ilgili teklif ve ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif de Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler, dijital ekonomide güvenliği artırmayı hedefliyor.

TSK Personel Kanunu Değişiklikleri

Bu hafta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikleri içeren teklifin görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu değişiklikler, TSK personelinin hakları ve görevleri ile ilgili önemli yenilikler getirecek.

Sokak Köpekleri Düzenlemesi

Sokak köpekleri ile ilgili yeni düzenlemenin bu dönem çıkmayabileceği belirtiliyor. Bu konu, toplumda geniş yankı uyandıran bir mesele olarak, ileriki dönemlerde yeniden gündeme gelebilir.

Meclis Çalışma Takvimi ve Gündem Maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek ve eğitim kalitesini artıracak düzenlemeler içerecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, bayram sonrasında Meclis'te görüşülecek.

Yeni Vergi Paketi

Ekonomik istikrarı sağlamak ve vergi adaletini artırmak amacıyla hazırlanan yeni vergi paketi de gündeme gelecek. Bu paket, vergi oranlarında ve uygulamalarında önemli değişiklikler öngörüyor.

Kripto Varlıklar Düzenlemesi

Kripto varlıkların düzenlenmesi, dijital finansal sistemde güvenliği sağlamak ve kullanıcıları korumak amacıyla yapılacak. Bu düzenleme, kripto para piyasasında önemli değişiklikler getirecek.

Ulaştırma Düzenlemeleri

Ulaştırma alanında yapılacak düzenlemeler, altyapı yatırımlarının hızlandırılmasını ve ulaşım ağlarının modernizasyonunu hedefliyor. Bu düzenlemeler, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı kolaylaştıracak.