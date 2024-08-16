TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı.

Kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına bakarak “Sizde hiç utanma yok! Haysiyetiniz yok!” diye konuştu. AK Partililer kürsüye yürürken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Şık'a “Kes sesini” diye seslendi. Şık, kendisine gelen tepkilere “Sensin şerefsiz!” diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin “Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması” önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Mecliste Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen süregelen hukuksuzluklar bir kez daha ele alınacak.

Yaşanan gerginlik nedeniyle 15 dakika ara verilen olağanüstü toplantı tekrar başladı.

AK Partili Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekilleri temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık, AK Parti sıralarına bakarak “Hepinizin toplamının bu memlekete Atalay kadar hayrı dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız. Bu ülkenin en büyük terör örgütü bu sıralarda oturanlardır” demesinin ardından Mecliste yumruk yumruğa kavga çıktı. AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk attı.

Olağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu’na geldi. Özel’in ayağında ortopedik destek bulunduğu görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel’in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldı.