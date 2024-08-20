Yapay zekanın hızla gelişen dünyasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu teknolojiyi daha yakından incelemek ve gerekli yasal düzenlemeleri tartışmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurma kararı aldı. TBMM, yapay zeka programlarının güvenilirliği, şeffaflık ilkelerine uygunluğu, kişisel verilerin korunması gibi önemli konularda detaylı çalışmalar yapmayı planlıyor.

Komisyonun görevleri ve amacı

Yapay zeka programlarının incelenmesi

Araştırma Komisyonu, yapay zeka teknolojilerinin geldiği son noktayı değerlendirecek. Programların güvenilirliğinin yanı sıra, şeffaflık prensiplerine uyumları ve kullanıcı haklarına yönelik sorumlulukları ele alınacak. Bu çerçevede, yapay zeka programlarının karar alma süreçlerinde şeffaflık ve adalet ilkelerine ne derece uyduğu incelenecek.

Kişisel veri koruma ve güvenlik

Kişisel verilerin korunması, yapay zeka uygulamalarında kritik bir öneme sahip. Komisyon, bu konuda alınması gereken önlemleri ve mevcut uygulamaların ne derece yeterli olduğunu değerlendirecek. Kullanıcıların verilerinin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusunda somut öneriler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Partiler üstü katılım

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Meclis’teki tüm partilerden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulacak. Bu geniş katılım, yapay zeka konusunda farklı görüşlerin ve yaklaşımların masaya yatırılmasını sağlayacak.

Komisyonun çalışma süreci ve raporlama

Bilgi ve görüş toplama

Komisyon, kamu kurumları, Türkiye’de faaliyet gösteren yapay zeka şirketleri, akademisyenler ve bilişim uzmanları ile bir araya gelerek, konuyla ilgili bilgi ve görüş alacak. Bu toplantılar, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye’deki mevcut durumu ve gelecekteki olası etkileri hakkında kapsamlı bir perspektif sunacak.

Rapor hazırlığı

Belirli bir süre çalışması planlanan komisyon, faaliyetlerini tamamladıktan sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Bu raporda, yapay zeka ile ilgili tespitler, riskler, fırsatlar ve öneriler yer alacak. Hazırlanan raporun Meclis'te bir kanun teklifine dönüşüp dönüşmeyeceği ise komisyon çalışmaları sonrası kararlaştırılacak.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun rolü

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kurulması fikri, ilk kez TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından gündeme getirildi. Yayman, Google yetkililerinin sunum yaptığı bir toplantıda bu konuyu dile getirmiş ve Meclis'in yapay zeka konusunda daha aktif bir rol alması gerektiğini vurgulamıştı.