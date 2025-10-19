Meclis, yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Genel Kurul, Suriye ve Lübnan tezkerelerini görüşecek, Sayıştay için üye seçimi yapılacak ve turizm ile vakıflara ilişkin düzenlemeler ele alınacak.

21 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul’da, Lübnan’da görev yapan Türk askerinin süresinin iki yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise üç yıl uzatılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bu kapsamda görüşülecek.

Genel Kurul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığı’na beş üyenin seçimini gerçekleştirecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl aidat alınmayacak; geçmiş döneme ait borçlar silinmiş sayılacak.

İşletmeler, marinalar, liman ve kıyı tesisleri ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik kayıtlarını tutmakla yükümlü olacak. Belgesiz konaklama işletmelerine ise elektronik ilan başına 25 bin lira idari ceza uygulanacak.

Çanakkale’de deniz savaşlarındaki batıklar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içine alınacak. Sınırlar, arkeolojik, coğrafi ve kültürel değerler göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kira süresi üç yıldan beş yıla çıkarılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 21 Ekim Salı günü Vergi Kanunları ve 631 Sayılı KHK’de değişiklikleri görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerini 23 Ekim Perşembe günü sunacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2024 yılı Devlet İstihbarat Hizmetleri raporunu ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları raporunu görüşecek.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Karma Komisyonu, HSK üyesi seçimi için aday belirleyecek.

Salı ve Çarşamba günleri ise siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.