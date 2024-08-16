TBMM Genel Kurulu, Hatay Milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda tansiyon yükseldi, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AKP’li milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Ahmet Şık, kürsüde yaptığı konuşmada AKP sıralarına dönerek "Sizde utanma yok, haysiyet yok" şeklinde sert ifadelerde bulundu. Bu sözlerin ardından, AKP’li milletvekilleri kürsüye doğru yürüyerek tepki gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle ortam gerildi ve AKP’li Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında yumruklu kavga çıktı. İlk yumruğun Alpay Özalan'dan geldiği iddia edildi. Yaşanan olayların ardından oturuma tekrar ara verilmek zorunda kalındı.

Bu kavga, Meclis’teki gerginliği daha da artırırken, Can Atalay’ın durumu etrafındaki siyasi tartışmaların da ne kadar hararetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.