TBMM, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sırasında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ın AKP milletvekillerine yönelik "Sizde utanma yok, haysiyet yok" sözleri üzerine bir kavga patlak verdi.

Şık'a saldırı ve linç girişimi

Saldırı sırasında AKP milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk attı. Olay hızla büyüdü ve Şık, linç edilmek istendi. Kavga sırasında birçok milletvekili da yaralandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Meclis'te yaşanan kavganın ardından sosyal medyada destekleyici bir açıklama yaptı. Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını alırsın" ifadelerini kullandı ve Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ile Can Atalay'ı "terörist" olarak nitelendirdi.

Meclis'te yaşanan bu olay, Türkiye’deki siyasi gerginliği daha da artırdı.