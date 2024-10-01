Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeleri değerlendiriyor. 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu, Meclis’in çalışmaları ve milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına dair önemli bilgiler sunuyor.

14 Mayıs seçimleri sonrası durum

Rapora göre, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen milletvekillerine ait toplam 692 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 27. Dönem'den 28. Dönem'e devredildi. Bu durum, yasama faaliyetleri açısından önemli bir yük oluşturuyor.

Yeni tezkere başvuruları

Dönem içerisinde ise, 23'ü 1. Yasama Yılı'nda ve 54'ü 2. Yasama Yılı'nda olmak üzere toplam 77 yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığına tezkereler sunuldu. Şu anda, bu tezkerelerden 1'i TBMM Başkanlığında işlem aşamasında bulunurken, 2 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, ilgili milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Son durum ve gelecek süreç nasıl?

Tüm bu gelişmelerle birlikte, halihazırda TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları tarafından oluşturulan Karma Komisyon’da 766 yasama dokunulmazlığı tezkere dosyası yer alıyor. Meclis’in bu konudaki çalışmaları, önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek.