AK Parti, uzun süredir e-ticaret pazaryerlerinin talep ettiği lisans ücretlerinin yükünü hafifletmeye yönelik düzenlemeleri içeren 13 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Düzenleme, pazaryerlerinin proje bazlı yatırımları ve ihracatlarının lisans ücretleri hesaplanırken cirodan indirilmesini öngörüyor.

Lisans ücretlerinde önemli değişiklikler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 maddelik kanun teklifi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a bazı hükümler eklemeyi hedefliyor. Bu yeni düzenlemeler, 2024 yılına ilişkin lisans ücretlerinin hesaplanmasında bazı unsurların net işlem hacminden indirilmesini hükme bağlıyor. Ayrıca, 2025 yılı lisans ücretinin hesaplanmasında da belirli esneklikler sağlanacak.

İhracat ve yatırım teşvikleri

Elektronik ticaret pazaryerlerinin lisans ücretleri hesaplanırken ciro esas alınıyordu. Yeni düzenlemeyle, ihracata yönelik satışlar ciro hesabında belirli oranlara göre dikkate alınmayacak. Teklif, e-ticaret pazaryerlerinin proje bazlı yatırım yapmaları halinde, yaptıkları yatırım tutarının iki katının (2025 için dört katının) lisans ücretinin hesaplanmasına ilişkin işlem hacminden indirilmesini öngörüyor.

Reklam kurulu ve para cezaları

Teklifle getirilen bir diğer önemli düzenleme, Reklam Kurulu’nun idari para cezalarının 'uzlaşma' kapsamına alınmasını içeriyor.

Ekonomiye katkı ve ihracat

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, e-ticaret pazaryerlerinin özellikle Türk üreticilerinin ihracatlarına büyük katkı sağladıklarını vurguladı. Bu düzenlemelerin, pazaryerlerinin yükünü hafifleteceği ve Türkiye'nin e-ticaret alanındaki rekabet gücünü artıracağı düşünülüyor.