İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 2024 Brandverse ödüllerinde 4 farklı kategoride 4 ödüle layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, eski ve yeni nesil pazarlama, iletişim ve reklam çalışmalarıyla markaların dünyasına bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleri Brandverse'den 4 ödülle döndü.

MediaMarkt, "Anne AI" projesiyle Deneyim Tasarımı kategorisinin "Dijitalde Müşteri Deneyimi" bölümünde bronz, medya kategorisinde "İnovatif Teknoloji Kullanımı" ve "Yapay Zeka Çalışmaları"nda gümüş olmak üzere 3 ödül kazandı.

Şirket ayrıca, PR kategorisinde perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı Startup Challenge projesiyle "Etkinlik Yönetimi B2B" bölümünde de bronz ödül almaya hak kazandı.