İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 2024 Brandverse ödüllerinde 4 farklı kategoride 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, eski ve yeni nesil pazarlama, iletişim ve reklam çalışmalarıyla markaların dünyasına bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleri Brandverse'den 4 ödülle döndü.

MediaMarkt, "Anne AI" projesiyle Deneyim Tasarımı kategorisinin "Dijitalde Müşteri Deneyimi" bölümünde bronz, medya kategorisinde "İnovatif Teknoloji Kullanımı" ve "Yapay Zeka Çalışmaları"nda gümüş olmak üzere 3 ödül kazandı.

Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı

Şirket ayrıca, PR kategorisinde perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı Startup Challenge projesiyle "Etkinlik Yönetimi B2B" bölümünde de bronz ödül almaya hak kazandı.

Kaynak: aa