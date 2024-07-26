MediaMarkt, farklı kategorilerdeki birçok ürünü kapsayan "Stokları Eritiyoruz" kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz’a kadar sürecek olan bu kampanyada çeşitli elektronik ürünlerde önemli indirimler sunulacak.

Kampanya kapsamında öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Onvo RX-01 model 1000W elektrikli scooter

28.999 TL

Onvo RX-01 1000W Elektrikli Scooter

Hoover HLEH10A2TCEX-17 A++ 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth bağlantılı ısı pompalı kurutma makinesi

12.299 TL

HOOVER HLEH10A2TCEX-17 A++ 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi Fiyatları

peaq PQ32DAL540 32 inç 80 ekran dahili uydu alıcılı akıllı LED televizyon

5.299 TL

PEAQ PQ32DAL540 32 inç 80 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart LED TV

Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı

Razer RZ04-02950100-R381 HDS Kraken X Lite kablolu kulak üstü oyun kulaklığı

1.499 TL

Razer Kraken X Lite Kablolu Kulaklık - Siyah

ttec 2KLF37SGR Note 10.2" tablet koruma kılıfı

799 TL

Kaynak: AA