İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye Yelken Takımı, yıl içinde katıldığı yarışlarda 257 deniz mili mesafe katederken, elde ettiği derecelerle önemli başarılara imza attı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, çalışanlarını sosyal ve kültürel alanda geliştirdiği projelerle teşvik ediyor.

2022'de kurulan MediaMarkt Türkiye Yelken Takımı, şirket çalışanlarının gönüllü çabaları ve katılımıyla sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin yer aldığı ülkeler arasında tek yelken takımına sahip MediaMarkt Türkiye'nin mevcut yelken takımındaki üye sayısı, kış döneminde açılan eğitimlerle 19'a ulaştı. Takıma, 38 MediaMarkt çalışanı daha gelecek dönemlerde başlayacak yeni eğitim serisi için kayıt yaptırdı.

- Takım, 66. yarışa hazırlanıyor

Halihazırda 66'ncı yarışına hazırlanan takım, bugüne kadar katıldığı birçok yarışta derece ve ödül kazandı.

Takım, bu yıl düzenlenen etkinliklerde, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı Yat Yarışı'nda ikincilik, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü 2. Ayak Yat Yarışları'nda ikincilik, Bahçeşehir Üniversitesi 3. Ayak Yat Yarışları'nda üçüncülük, Marmara Yelken Kulübü Kardeşlik Kupası Boğaz Yarışı'nda ikincilik elde etti. 2023'te ise 4. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda birinci, 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nda üçüncü oldu.

Sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmek için emin adımlarla ilerleyen MediaMarkt Türkiye, yelken takımıyla 2024 sezonunun başından bu yana katıldığı yarışlarda toplam 257 deniz mili mesafe kat etti.

Takım, yalnızca rüzgarın gücüyle yarışarak yıl boyunca 44 saatini denizde geçirdi. Rüzgar gücü yerine teknede bulunması zorunlu olan dizel motorla aynı mesafe kat edilseydi, 577 kilogramlık bir emisyon salımına sebep olunacaktı.