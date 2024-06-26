İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, görme engelli müşterilerininin mağaza içerisindeki bilgilere erişimini artıran "BlindLook" hizmetini müşterilerine sunacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, BlindLook ile yaptığı işbirliği kapsamında mobil uygulamalarında ve web sitesinde görme engelli kullanıcılara yönelik yapay zeka tabanlı sesli simülasyon desteği sunan MediaMarkt, benzer bir adımı mağazaları için de attı.

BlindLook ile yürütülen yeni proje kapsamında, MediaMarkt'ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürülecek.

Böylece MediaMarkt mağazalarını ziyaret eden görme engelli müşteriler, sesli yönergeleri takip ederek mağazada diledikleri reyonlara daha kolay ulaşabilecek.

Proje, ilk etapta MediaMarkt'ın Ümraniye Meydan AVM, İstanbul Metropol AVM, Emaar AVM, Piazza AVM, Zorlu AVM, Bayrampaşa Forum AVM, Özdilek Park AVM, Beylikdüzü Mağazası, Marmara Park Tech Arena ve Atlaspark AVM mağazalarında başlatılacak.

MediaMarkt, daha önce de BlindLook tarafından düzenlenen EyeBrand Ceremony-Beyond Darkness Ödül Töreni'nde EyeBrand ödülüne layık görülmüştü.