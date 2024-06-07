İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde nadir görülen "Feokromositoma" hastalığına sahip bir hastanın tansiyon problemi, multidisipliner ekip çalışması sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kontrol edilemeyen tansiyon şikayetiyle başvuran hastaya Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Soydinç, Endokrin Bölümü Uzmanı Dr. Ümit Çınkır ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül'ün koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda "Feokromositoma" tanısı konuldu.

Kardiyoloji, endokrin ve genel cerrahi uzmanlarının işbirliğiyle oluşturulan tedavi planı çerçevesinde, böbrek üstü bezi tümörü, modern cerrahi tekniklerden biri olan "Laparoskopik" kapalı yöntemle başarıyla çıkarıldı.



Bu operasyon sonrası hastanın tansiyon sorunu, ameliyat sonrası tansiyon ilaçlarına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kalıcı olarak çözüldü. Yaklaşık 1 santimetrelik dört küçük kesi ile gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahi, hastanın ameliyat sonrası ağrısız ve hızlı bir şekilde iyileşmesine olanak tanıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, koordineli ve multidisipliner bir yaklaşımla tüm modern teknolojileri kullanarak hastanın yaşam kalitesini artırmanın temel ilkeleri olduğunu ifade etti.











