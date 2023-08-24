Sponsorluk töreni İEÜ Medical Point Hastanesi Ata Salonu’nda gerçekleştirildi. Sağlık Sponsorluğu, geçtiğimiz yıl ligi birincilikle tamamlayan Göztepe Kadın Voleybol A Takımı’nın yanı sıra Kadın Voleybol B Takımı, Erkek Hentbol A Takımı’nı da kapsıyor. Cimnastikte Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan ile Milli Cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, milli okçularımız Zeynep Köse, Yasemin Ecem Anagöz ve Samet Ak da sponsorluk kapsamında İEÜ Medical Point Hastanesi ile işbirliği içinde olacak.

Spor ve kültür sanata destek vermenin her zaman önemli misyonlarından biri olduğunu ifade eden Medical Point Hastaneler Grubu Ceo’su Veysi Kubba törende yaptığı konuşmada “Medical Point Hastaneler Grubu olarak, kentimizin sporda da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imza altına aldığımız protokol, bizler için bir gurur vesilesidir. Göztepe Olimpik Branşlar’ın sporcu sağlığı, bugünden itibaren Medical Point Hastaneler Grubu’na emanet olacaktır. Her biri alanında ayrı ayrı başarılara imza atmış ve atacak sporcularımızın rutin kontrolleri dışında hiçbir sakatlık yaşamadan başarılarla dolu bir sezon geçirmeleri en büyük arzumuzdur” dedi.

Türkiye’nin Kadın Voleybolu açısından lider ülke olduğunu da vurgulayan Veysi Kubba “Geçtiğimiz ay Milletler Ligi finalinde Çin'i mağlup ederek milletimize tarihi bir şampiyonluk hediye eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız, hepimizin yüzünü güldürdü. Göğüs kabartan bu gibi örneklerle de tecrübe ediyoruz ki; spor müsabakalarında gösterdiğimiz başarı, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Sporun, sağlıklı bir toplum için hayatımızın önceliklerinden biri olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu vesileyle kentimizin güzide spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Göztepe ile başlattığımız bu güzel işbirliğimizin artarak devam etmesini ve kentimiz adına başarılı işlere birlikte imza atmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Bu vesile ile Göztepe’nin değerli sporcularının başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Bu tarz yol arkadaşlıklarının önemine dikkat çeken Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil ise "Olimpik branşlarda Türk gençlerine hizmet eden ve bunu sürdürülebilir kılmayı amaçlayan oldukça anlamlı bir yolda ilerliyoruz. Tam olarak da bu yüzden bu tarz yol arkadaşlıklarını çok önemsiyoruz. Ağustos ayının başında Insider ile Olimpik Branşlar Destek Projesi'nin lansmanını gerçekleştirerek bunun ilk adımlarını atmıştık. Veysi Bey de o gün bizlerleydi. Bugün ise yine çok önemli bir iş birlikteliğinin lansmanında sizlerle birlikteyiz. Şehrimizdeki bu tarz birlikteliklere çok önem veriyoruz. Bugün burada çok değerli sporcularımız da aramızda yer alıyor. 16 farklı branşta İzmir'i temsil ediyoruz. Binlerce sporcumuz ile İzmir'in spor kültürünü daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Bu yolda olimpik branşlarımızın sağlık sponsoru olarak bize desteğini hissettiren Medical Point Hastaneler Grubu'na değerli desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sponsorluk Anlaşması Veysi Kubba ve Mehmet Sepil tarafından imzalandı. Törenin sonunda tüm sporcuların katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.