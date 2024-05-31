İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 10 yıldır midede yanma, acıma, ekşime şikayetleri olan hasta birçok ilaç tedavisi kullanmasına rağmen, reflü şikayetlerinden kurtulamaması üzerine kontrol için Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine başvurdu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner tarafından yapılan detaylı muayene ve tetkiklerde hastanın mide fıtığı olduğu tespit edildi.



Mide fıtığı nedeniyle yemek borusunu saran kaslarda gevşeklik tespit edilen hastanın sağlığına kavuşması için ameliyatı planlandı. Başarılı geçen kapalı ameliyatla mide fıtığı onarılan ve reflü cerrahisi uygulanan hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahiner, hastaların ilaç tedavisi kullanmalarına rağmen geçmeyen reflü yakınmaları bulunduğunda mutlaka alanında tecrübeli merkezlere başvurmalarının önemini belirtti.

Şahiner, hastada mide fıtığı geliştiğinde anatomik olarak ameliyatla onarılmadığı takdirde uzun yıllar ilaç kullansalar dahi iyileşme sağlanamayacağını, yemek borusunun uzun yıllar kontrolsüz biçimde mide asidine maruz kalmasının ileride geri dönüşümsüz yemek borusu rahatsızlıklarına yol açabileceğini hatırlattı.

Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise "Güçlü kadromuz ve ileri teknolojik altyapımızla, hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, hastalarımızın her birinin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak, en modern tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Hedefimiz, hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyarak, topluma sağlık konusunda güvenilir bir referans noktası olmaktır." yorumunu yaptı.