Medical Point Hastanesi’nde Kafatası Açılmadan Tümör Operasyonu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz (KBB) bölümü ekiplerinin iş birliğiyle, 78 yaşındaki Şerafettin Kasap’a başarılı bir tümör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon, kafatası açılmadan burnundan yapılarak, hastanın sağlığına hızlı bir şekilde kavuşmasına olanak sağladı.

İnnovatif ameliyat yöntemi

Uşak’tan gelen Şerafettin Kasap, görme şikayetiyle İEÜ Medical Point Hastanesi'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Gökhan Gürkan tarafından yapılan tetkiklerde, Kasap’ın beyninde tümör olduğu ve bu tümörün görme sinirlerine baskı yaptığı belirlendi. Bu durum, görme kaybına neden oluyordu. Ameliyat kararı alındı ve KBB Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonla tümör, kafatası açılmadan burnundan çıkarıldı.

Kafatası açılmadan tümör çıkarıldı

Başarılı operasyonun detaylarını paylaşan Doç. Dr. Gökhan Gürkan, “Hastamızın MR görüntülerinde görme sinirlerine baskı yapan bir tümör tespit ettik. KBB bölümümüzle birlikte, tümörü burnundan çıkarma yöntemini önerdik. Bu yöntem, geleneksel ameliyatlara göre çok daha avantajlı ve hasta için daha konforlu” dedi. Gürkan, klasik yöntemle kafatasını açarak beyne erişmenin büyük bir yara açabileceğini ve beyin dokusuna zarar verebileceğini belirtti.

Endoskopik yaklaşımın avantajları

Prof. Dr. Erdem Eren, endoskopik yöntemin ameliyat sürecinde sağladığı avantajları vurguladı. Eren, “Endoskopik yöntemle burundan kamerayla içeri girip tümörü çıkardık. Bu yöntem, hastanın iyileşme süresini kısaltıyor ve daha az yan etkiyle sonuçlanıyor. Endoskop bize geniş bir görüş açısı sunarak detaylı bir çalışma yapmamıza olanak tanıyor” dedi.

Şerafettin Kasap’ın sağlık durumu

Şerafettin Kasap, sağlığına kavuştuğu için memnuniyetini dile getirdi. Kasap, “Gökhan Hoca, beynimdeki kitlenin alınması gerektiğini ve durumun körlüğe neden olabileceğini söyledi. İki ameliyat seçeneği sundu ve ben burnumdan yapılmasını tercih ettim. Ameliyatın ardından 2 günde kendime geldim. Sağlığım gayet yerinde ve bu yöntemle kafamda şekil bozukluğu oluşmaması benim için önemliydi” diye konuştu.