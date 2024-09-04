Uşak'ta yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bakal, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde rektum kanserini yenerek kısa sürede sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, ileri robotik cerrahi teknolojileriyle hastalarına umut olmaya devam ediyor. Uşak'ta yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bakal'a rektum kanseri teşhisi konulduktan sonra, modern cerrahi yöntemlerden yararlanarak sağlığına kavuştu. Mehmet Bakal, yaptığı araştırmalar sonucunda İEÜ Medical Point Hastanesi'ni tercih etti ve burada uygulanan robotik cerrahi yöntemi sayesinde kısa sürede eski sağlığına döndü.

Hastalığın seyri ve tedavi süreci

Mehmet Bakal, Uşak'ta rektum kanseri teşhisi konulduktan sonra, uzman bir cerrah bulması tavsiye edilince araştırmalara başladı. Araştırmalarının sonucunda İEÜ Medical Point Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özgür Fırat ile tanıştı ve tedavi sürecine burada başladı. Bakal, “Uşak’ta rektum kanseri tanısı konduktan sonra bana bu alanda deneyimli bir cerrah bulmam gerektiği söylendi. Araştırmalarım sonucunda Prof. Dr. Özgür Fırat’ı buldum ve tedaviye başladım” dedi.

Robotik cerrahinin avantajları

Rektum kanseri ameliyatında robotik cerrahiyi tercih eden Mehmet Bakal, ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bakal, “Ameliyat olmam gerektiği söylendiğinde, bana klasik yöntem ve robotik cerrahi olmak üzere iki seçenek sunuldu. Ben de robotik cerrahiyi tercih ettim ve çok memnun kaldım. Kısa sürede normal hayatıma döndüm. Çevremdeki insanlar ameliyat olduğuma inanmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahinin etkileri

İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Özgür Fırat, robotik cerrahinin rektum kanseri tedavisinde sunduğu avantajları vurguladı. Fırat, “Modern yaklaşımda rektum kanserinin tedavisine, hastanın uygunluğuna göre kemoterapi ve ışın tedavisiyle başlıyoruz. Bu tedavileri tamamladıktan sonra hastamıza, rektum kanseri ameliyatlarındaki avantajları sebebiyle robotik cerrahiyi önerdik. Hastamızın kabul etmesiyle başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik ve 2-3 gün sonra kendi işlerini görebilecek duruma geldi” dedi.