Medical Point Hastaneler Grubu, Happy Workplaces-Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nda yüzde 87 puanla Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesi’ne girdi. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "Her gün özveriyle çalışan ve şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Çalışan memnuniyetinde zirve

Happy Place to Work tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri’ araştırmasında Medical Point Hastaneler Grubu, Wellbeing Index’ten 88, HR Check’den 85 puan alarak ortalama 87 puanla listeye girdi. Araştırmaya katılan çeşitli sektörlerden markalar arasında yüksek puan alarak öne çıkan Medical Point, çalışan memnuniyetini zirveye taşıdı.

Güçlü bir temel ve özverili çalışma

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, başarının ardındaki en önemli faktörün çalışanların özverisi, sadakati ve tutkusu olduğunu belirtti. Kubba, "Medical Point markasının değerli çalışanları sayesinde bu ödülü aldık. Çalışanlarımızın her gün özveriyle çalışarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunma çabaları ve şirketimizin başarısına katkıları, markamızı güçlü bir temele oturtuyor" dedi.

Geleceğe olan inancımız güçlendi

Kubba, bu anlamlı ödülün Medical Point'in her bir üyesinin katkısı olmadan mümkün olmayacağını vurgulayarak, "Her gün özveriyle çalışan, hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteren ve şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu ödül, şirketimize ve geleceğimize olan inancımızı daha da güçlendirdi. Markamızda, daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başarıya giden yol

Medical Point Hastaneler Grubu’nun bu başarısı, çalışan memnuniyetine verdikleri önemin ve çalışanlarının mutluluğunu sağlama konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi. Türkiye’nin en mutlu işyerlerinden biri olarak, sundukları hizmet kalitesiyle de dikkat çeken Medical Point, gelecekte de aynı özveri ve başarıyla yoluna devam etmeyi hedefliyor.