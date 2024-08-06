Medical Point Hastaneler Grubu, sağlık sektöründeki başarısını bir adım daha ileri taşıdı. Brandtrust Insight 2024 listesine girerek ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını kazanan hastane, bu başarıyı yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir değerlendirme sonucunda elde etti. Üç yıl üst üste bu radarda yer alan Medical Point, sağlık sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, İzmir’de bu unvanı kazanan tek sağlık kuruluşu olma başarısını da gösterdi.

Tescilli kalite ve güven

Türkiye İtibar Akademisi tarafından verilen ‘Güvenilen Marka’ tescili için, bir markanın Türkiye İtibar Endeksi (TİE) raporlarında üç yıl üst üste yer alması gerekiyor. Medical Point Hastanesi, bu önemli kriterleri sağlayarak kalite ve güven açısından ne kadar ileri seviyede olduğunu bir kez daha ispatladı.

Kalite Sertifikaları ile güçlü konum

Geçtiğimiz Temmuz ayında ‘Quality In Medical Care (Tıbbı Bakımda Kalite)’ uluslararası akreditasyon sertifikasını ‘mükemmellik’ seviyesiyle alan hastane, ayrıca Joint Commission International (JCI) tarafından 4’üncü kez akredite edilmiştir. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) modelini uygulayan, hasta memnuniyeti nedeniyle ISO 10002 sertifikası alan ve enerji yönetimi için ISO 50001 sertifikasına sahip olan Medical Point Hastanesi, tüm bu başarılarına ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını da ekleyerek sektördeki liderliğini pekiştirmiştir.

Geleceğe yönelik hedefler

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını kazanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kubba, "Bu başarı, toplumsal sorumluluk ilkelerimize sadık kalarak, her zaman en yüksek standartları hedeflediğimizin bir göstergesidir. Gelecekte de en güvenilen marka olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.