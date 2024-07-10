Aliağa’da yaşayan Ecem Nur Sancak, doğuştan kalp ritim bozukluğu ile dünyaya geldi. Günlük yaşamında yaptığı basit hareketlerden sonra aşırı yorulan ve nefes nefese kalan Sancak, zamanla çok sevdiği voleyboldan mahrum kalmaya başladı. Ancak İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde yapılan operasyon, hayatını değiştirdi.

Acil müdahale ve ablasyon yöntemi

İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cihan Altın ve Doç. Dr. Mustafa Doğduş’un ekibi, Ecem’in ritim bozukluğuna sahip kalbine ablasyon yöntemi uyguladı. Bu yöntem, kateter adı verilen ince esnek kablolar kullanılarak kalpte aritmiye neden olan bölgenin bulunup yakılması işlemidir. Ecem, bu başarılı operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

Hayallerine yeniden kavuştu

Operasyon sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren Ecem Nur Sancak, “Çok uzun süredir kalbimde bir ağrı hissediyordum ve en basit hareketlerde bile yaşam kalitem düşüyordu. Çok yoruluyordum ve voleybol oynamayı çok seviyordum ama yapamıyordum. Şimdi Aliağa’nın sahilinde yürüyebileceğim ve voleybol oynayabileceğim için çok mutluyum” dedi.

Doktorlardan bilgilendirme

İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Doğduş, ablasyon yöntemi hakkında bilgi vererek, “Ablasyon işlemi, kalp içerisindeki aritmiye neden olan bölgenin yakılması işlemidir. Ecem hanımın yaşadığı ataklar ileride daha ciddi hale gelebilirdi, bu da yaşam kalitesini olumsuz etkilerdi. Başarılı bir ameliyattan sonra şu an çok iyi durumda” dedi. Doç. Dr. Cihan Altın ise, “Ecem hanımın ameliyatı başarılı geçti. Bu hastalığa sahip olan kişileri bu şekilde tedavi etmek en doğru yöntemdir. Artık kaliteli bir yaşantı sürebilecek” diye konuştu.