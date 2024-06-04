Medical Point Hastaneleri Grubu, dijital dönüşüm yatırımlarıyla son 1 yılda İzmir, Gaziantep ve Batman hastanelerinde 14 milyon 400 bin A4 kağıt çıktısından tasarruf sağlayarak önemli bir çevre dostu adım attı. Bu sayede 8 bin 400 ton litre su, 95 ton karbondioksit emisyonu ve 1687 ağaç kesimi önlendi.

Dijital Dönüşümle Çevreye Katkı

Hastanelerde hayata geçirilen dijital hemşirelik ve biyometrik onay sistemleri sayesinde, A4 kağıt çıktılarının yerini elektronik belgeler aldı. Bu sayede yılda 14 milyon 400 bin adet A4 kağıt tasarrufu yapıldı. Bu tasarruf, sadece kağıt kullanımının azalmasıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda, kağıt üretimi için gerekli olan 8 bin 400 ton litre suyun da korunması sağlandı. Dijitalleşme, 95 ton karbondioksit emisyonu ve 1687 ağaç kesiminin de önüne geçti.

Medical Point'ten Çevreye Söz

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hastalarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunarken bir yandan da çevreye katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızla binlerce ağacı kurtarıp tonlarca litre sudan tasarruf ettik. Doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle gelecek nesilleri düşünerek adımlarımızı atıyoruz. Bu vesileyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."

Sürdürülebilir Çevre Hedefleri

Medical Point'in çevre dostu uygulamaları sadece dijitalleşmeyle sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" alan İEÜ Medical Point Hastanesi'nin bahçesine elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuruldu. Makam aracı olarak da elektrikli araç TOGG tercih edildi. Gaziantep ve Manisa'da yapımı geçen yıl başlanan güneş enerjisi santralleri (GES) ise hizmete girdi. Bu projelerle birlikte İzmir, Batman ve Gaziantep'teki Medical Point Hastaneleri'nin elektrik ihtiyacının yüzde 80'i güneş enerjisinden karşılanmaya başladı.

Medical Point Hastaneler Grubu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlı tutma hedefiyle uyumlu olarak sera gazı salımını 2030'a kadar yüzde 45 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.