İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, 2025 yılına coşkulu bir yılbaşı etkinliğiyle “merhaba” dedi. Çeşitliliğin ve birliğin vurgulandığı gece, çalışanlar için unutulmaz anlarla dolu bir kutlamaya dönüştü.

İspanyol esintileri ve benzersiz lezzetler

Etkinlik boyunca konuklara sunulan churros, sangria, tarçınlı kurabiye ve sıcak çikolata gibi lezzetler, geceye farklı kültürlerden tatlar kattı. Kanepe ve taze meyvelerle zenginleştirilen bu menü, hem göze hem de damaklara hitap etti.

Nostaljik müziğin coşkusu

Partide pop müzikle birlikte 80’ler ve 90’ların nostaljik şarkıları da çalındı. DJ performansı ve canlı perküsyon şovu, gece boyunca enerjiyi zirvede tutarken, çalışanlar dans pistinde eğlencenin tadını çıkardı. Etkinlik alanında kullanılan kar makinesi, yapay kar yağışıyla yılbaşı ruhunu tam anlamıyla yaşattı. Katılımcılar, bu büyülü atmosferde yeni yıl için umut dolu dileklerde bulundu.

Medical Point, sadece bir eğlence gecesi düzenlemekle kalmadı, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getirerek çalışanlarına birlik ve çeşitlilik mesajı verdi.