Medicana Sağlık Grubu, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Göztepe'nin 2024-2025 sezonunda kulübün resmi sağlık sponsoru olarak Medicana'nın destek vereceği anlamına geliyor.

Göztepe'nin 100. kuruluş yılı olan 2024-2025 sezonunda, Medicana Sağlık Grubu kulübün sağlık sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal tarafından Gürsel Aksel Stadyumu'nda imzalandı.

Kerem Ertan'dan açıklama

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, Medicana Sağlık Grubu ile yapılan sağlık sponsorluğu anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Ertan, "1925 yılında kurulan Kulübümüz, 2025 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Asırlık tarihine pek çok başarı sığdıran Göztepe, Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek. Bu önemli sezonda, sağlıkta marka olmuş Medicana ile anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Ulvi Ünal'dan mesaj

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, Göztepe Spor Kulübü'ne sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Ünal, "Bu iş birliği, her iki kurum için de yeni başarıların habercisi olacak. Göztepe'nin tüm branşlarına sponsor olacağımızı büyük bir gururla duyuruyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanarak, kulübün 100. yılında destek vermek bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu. Ünal, Göztepe'nin sporcularına, teknik ekibine ve çalışanlarına en üst düzeyde sağlık hizmetleri sunarak performanslarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Medicana Sağlık Grubu ve Göztepe Spor Kulübü arasındaki bu sponsorluk anlaşması, kulübün 100. yılında daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.