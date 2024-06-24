İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, sünnet için çocuk cerrahisi uzmanlarına başvurarak, ameliyatın en doğru zamanda ve şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sünnet, tüm dünyada en çok yapılan cerrahi girişimlerin başında geliyor. Dünyada erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si sünnetliyken, Türkiye'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor.

Sünnet sonrası dinlenme ve iyileşme açısından yaz tatilinin çok uygun bir dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Somuncu, sünnetin rahat bir ortamda, genel anestezi ve ameliyathanede yapılması gerektiğini vurguladı.



Somuncu, yanlış teknik uygulandığında kişinin bütün hayatı boyunca sıkıntı çekebileceğini ve ileride ciddi sorunlar yaşayabileceğinin altını çizdi.

Sünnetin tıbben gerekli olduğu durumları anlatan Somuncu, bu durumları sünnet derisinin idrar çıkış deliğini kapatacak kadar yapışık oluşu, üç yaşından sonra sünnet derisinin hala penis ucuna yapışık olması, sünnet derisinin geriye çekilmesine bağlı penis ucu dolaşım bozukluğu (parafimozis), tekrarlayan penis ucu ve sünnet derisi iltihabı atakları (balanopostit) olarak özetledi.

Somuncu, "Sünnetli erkeklerin, cinsel yolla bulaşan sifilis, gonore, genital Herpes ve HIV/AIDS gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu ve toplumda bu hastalıkların yayılımının sünnetle azaltılabileceği gösterilmiştir. Yine de sünnetli kişide cinsel yolla bulaşan hastalık olamayacağı sanılmamalıdır. Sünnetli erkekte penis ucunu örten ve mikroplara kapalı bir üreme ortamı oluşturan sünnet derisinin olmaması enfeksiyonu güçleştirir. Sünnetli erkeklerin cinsel temasta bulundukları kadınlarda rahim ağzı kanseri riski de azalır." ifadelerini kullandı.

- "Sünnet genel anesteziyle ameliyathanede yapılmalı"

Lokal anestezi altında sünnetin sadece yenidoğan döneminde ve ilk 3 aylık bebeklerde yapıldığını aktaran Somuncu, 3-6 ay arasında ise çocuğun kilosuna bağlı olarak lokal veya genel anesteziyle yapılabildiğini 6 ay sonrasında ise mutlaka genel anesteziyle yapılması gerektiği bilgisini paylaştı.

Somuncu, düğün salonu veya evlere giderek uygun olmayan ortamlarda sünnet yapılmasının doğru olmadığına işaret ederek, "Değişik cerrahi tekniklerle yapılabilen sünnetin rahat ve telaşsız bir ortamda, genel anestezi altında ve ameliyathanede yapılması gerekir." bilgisini paylaştı.

- Aileler, çocuk cerrahisi uzmanlarına başvurmalı

İdeal koşullarda ve cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilen sünnetlerde komplikasyon riskinin en aza indirgendiğini vurgulayan Somuncu, şunları kaydetti:

"Operasyon için çocuk cerrahisi uzmanlarına başvurmak, çocuğun sünnet edilmesinde sakınca yaratabilecek durumların saptanmasının yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişim dönemlerine özen gösterilerek, en doğru zamanda ve şartlarda ameliyat edilmesi açısından tercih edilecek en doğru yoldur. Sünnetin, çocuğun gelecekteki cinsel ve kişisel hayatını etkileyebilecek çok ciddi bir işlem olduğu unutulmamalı ve gereken önem verilmelidir. Aileler açısından bu bir görev olduğu kadar, çocuklarının geleceğini de ilgilendiren bir sorumluluktur."