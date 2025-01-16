Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da yayın yapan gazetecilere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bayülgen, YouTube gazeteciliğini "merdiven altı" bir iş olarak nitelendirerek, bu platformdaki içerikleri küçümsedi.

"Merdiven altı iş yapmam"

Bayülgen, kendisini kurumsal bir profesyonel olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir kurumda çalışıyorum, tıp fakültesinden mezun bir doktor gibi. Merdiven altı işler yapmam. Abone çıngırağına basılmasını istemek, para toplamak, acılı cips yemek... Bunlar bana ayıp geliyor. En saygın olanı bile sonunda buralara düşüyor."

Bu açıklamalar, YouTube gazeteciliğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cüneyt Özdemir’den sert bir yanıt aldı.

"Medya sirkinin polemik canavarı palyaçosu"

Cüneyt Özdemir, Bayülgen’in sözlerine hem sosyal medya hem de YouTube programında sert bir dille karşılık verdi. Özdemir, Bayülgen’i kibirli olmakla suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna! Biz büyük medya kurumlarının koltuklarını bırakıp buraya geldik. Ya da o kurumlardaki duruşlarımızdan dolayı işlerimizden atıldık. Şimdi de senin gibi medya pavyonunun bakire konsomatrisinden bunları dinliyoruz. Coğrafya kaderdir."

Özdemir, Bayülgen’in geçmişteki polemikleriyle gündemde kalmaya çalıştığını belirterek şu sözlerle tepkisini sürdürdü:

"Hadsize had bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir. Sana istediğin polemiği verdik Okan. Ancak YouTube gazeteciliğine laf atmak ne senin boyuna yeter ne de giydiğin elbiseyi doldurur."

Bayülgen’in açıklamaları ve Özdemir’in sert tepkisi, medya camiasında farklı görüşleri beraberinde getirdi. Kimileri Bayülgen’in ifadelerini desteklerken, kimileri Özdemir’in savunusuna hak verdi.