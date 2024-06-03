En son 2017'de "10" albümünü yayınlayan Tarkan, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

14 Haziran'da yeniden sahalarda

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni albümünün 14 Haziran'da çıkacağını duyurdu. Albüm kapağından bir fotoğraf paylaşan Tarkan, hayranlarına adeta bayram hediyesi veriyor.

"10" albümünden sonra büyük beklenti

Tarkan'ın 2017 yılında çıkardığı "10" albümü büyük ses getirmişti. "Yolla", "Beni Çok Sev" ve "Çok Ağladım" gibi hit şarkılar, hala dinleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor. Şimdi ise Tarkan, yeni albümüyle müzikseverlere yeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada büyük heyecan

Tarkan'ın yeni albüm haberi, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Paylaşılan fotoğraf ve albümün çıkış tarihi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. 14 Haziran tarihi, Tarkan hayranları için sabırsızlıkla beklenen bir gün olacak.