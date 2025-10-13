Hırvatistan’dan gelen 85,5 metre uzunluğundaki lüks motoryat “Sunrays”, Bodrum’un İçmeler açıklarında konuklarını ağırlamaya başladı.
Bodrum’da lüks misafir
Muğla’nın Bodrum ilçesinde özellikle yaz aylarında mega yatların uğrak noktası olan İçmeler açıklarına, Hırvatistan’dan gelen motoryat “Sunrays” demirledi.
Yat, 2010 yılında inşa edilmiş ve Cayman Adaları bayrağı taşıyor. 85,5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki lüks yat, Bodrum açıklarında gösterişli duruşuyla dikkat çekti.
Yatta toplam 9 kabin yer alıyor. Bunlardan biri ana süit, üçü ise VIP kabin olarak tasarlanmış. Misafirler için konfor ve lüks ön planda tutulmuş.
Yatın diğer özellikleri arasında spa, güzellik salonu, havuz, plaj kulübü, spor salonu ve çeşitli eğlence alanları bulunuyor.
“Sunrays” yatta su sporları yapma imkânı sunulurken, dengeleyiciler sayesinde hareket etkisi azaltılarak konfor artırılıyor. Bodrum’un açıklarında demirlemiş mega yat, tatilcilerin ve deniz tutkunlarının ilgisini çekiyor.