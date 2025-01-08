Sussex Düşesi Meghan Markle, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya dönerek kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı. 1 Ocak'ta açtığı hesabıyla dikkat çeken Düşes, sadece birkaç gün içinde 1,4 milyon takipçiye ulaştı. Ancak son paylaşımı, sevenlerini hüzne boğdu.

Sevgi dolu veda: "Hayatımı doldurdun"

43 yaşındaki Düşes, beagle cinsi köpeği Guy'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Markle, paylaşımında şu duygusal ifadeleri kullandı: "Umarım onun kaybından dolayı neden bu kadar perişan olduğumu anlarsın. Sayamayacağım kadar çok gözyaşı döktüm. Yıllarca koşulsuz sevgi için teşekkür ederim, tatlı adamım. Hayatımı asla bilemeyeceğin şekillerde doldurdun."

Yıllar sonra gelen paylaşım

Prens Harry ile evleneceği dönemde sosyal medya hesaplarını kapatan Meghan Markle, yıllar sonra yeniden bir platformda aktif hale gelmişti. Ancak bu dönüş, hüzünlü bir paylaşım ile başladı. Meghan Markle'ın bu dokunaklı paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri, sevgi ve destek mesajlarıyla ünlü çifte moral vermeye çalıştı.