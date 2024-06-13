ANTALYA (AA) - Megisti-Kaş Yüzme Yarışı, 30 Haziran Pazar günü 18'inci kez yapılacak.



İlki 2005 yılında düzenlenen, Kovid-19 salgınında iki yıl ara verilen organizasyon, Meis (Megisti) Adası'ndan başlayıp, Antalya'nın Kaş ilçesinde tamamlanacak.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan organizasyon komitesi başkanı Polat Dede, bu yıl rekor katılımla 17 ülkeden 180 yüzücünün kayıt yaptırdığını belirtti.

Yarışın dünyada ilk ve tek olduğunu dile getiren Dede, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın gözü 30 Haziran’da burada olacak. Yarışın bir kotası var. 800 başvuru geldi. Bu bir rekor. Ancak 180 kişi alabildik. Yüzde 60'ı yabancı, gerisi Türkiye’den. Antalya ve Kaş için çok güzel bir gelişme. Yarışa 5 kıtadan sporcular katılıyor. Güney Amerika ve Afrika hariç her kıtadan var. İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, İspanya, İtalya, İngiltere'den çok fazla sporcu var. Dünyanın ilk ve tek iki kıta arasında düzenlenen yarışı."

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da sporcuların barış için iki ülke, iki kıta arasında kulaç atacaklarını söyledi.



MK Group Turizm Koordinatörü Cenk Çığır ise dünyadaki en önemli yüzme yarışlarından Megisti-Kaş Yüzme Yarışı'na destek olmaktan dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Kofisler Oto Antalya Genel Müdürü Kaan Bulad da tüm sporcuların yanında olacaklarını vurguladı.