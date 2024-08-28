Kısa süre önce imam nikahı kıydırarak ilişkilerini resmiyete döken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın mutluluğu, beklenenden daha kısa sürdü. Kendisiyle aynı evde yaşadığı ve çocuk sahibi olmayı planladığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Gülseren Ceylan: "Kaossuz Bir Hayat İstiyorum"

Instagram hesabından ayrılıklarını duyuran Gülseren Ceylan, ilişkilerinin sona erdiğini belirterek, "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama yapma gereği hissediyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebiyle ilgili spekülasyonlar yapmadan, bu defa bize saygı duymanızı umuyorum. Anlaşamadığımız noktalar nedeniyle birbirimize daha fazla zarar vermemek adına yollarımızı ayırdık. Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz, mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum," dedi.