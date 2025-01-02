Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda nişanlısı Gülseren Ceylan ile dini nikah kıyarak evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Gülseren Ceylan'dan sert açıklama: "Yıllarımı çalındı"

Gülseren Ceylan, ilişkisine dair yaptığı itirafla şok etti. Ayrılık sonrası sosyal medyada paylaşımda bulunan Ceylan, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim" ifadelerini kullandı. Zorlu bir dönemde yalnız bırakıldığını belirten Ceylan, bundan sonraki hayatında sevgiyi başka yerlerde arayacağını vurguladı. Ceylan, erkeklere güvenmemeleri gerektiği mesajını verdiği açıklamasında, "Bundan sonra benim için bitti" diyerek yeni bir başlangıca adım atacağını belirtti.