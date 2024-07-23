Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı olarak yaptığı açıklamada, kayıt dışı konutların ve ikinci evlerin turizmi olumsuz etkilediğini belirtti. İşler, bu konutların denetlenmediği sürece otelcilerin büyük zarar göreceğini ifade etti. Mehmet İşler,"Türk turizmi bu yıl belki 60 milyon turist hedefini yakalayabilir. Ancak bu turistlerin ülke ekonomisine ve otelcilere ne kadar katma değer sağlayacağı belirsiz. Otellerimiz boşken, turistler neredeler?" dedi.

Kayıt dışı konutlar nedeniyle devletin ciddi vergi kaybı yaşadığını belirten İşler, bu durumun hem ekonomik hem de asayiş açısından sorunlara yol açtığını söyledi. Mehmet İşler, "Kayıt dışı konutlar nedeniyle devlet çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde büyük vergi kaybına uğruyor" dedi.

İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan sıkı denetim talep etti. İşler, "Var olan denetimlerin artmasını istiyoruz. Bu tür ticari eylemler haksız rekabet yaratmadan kontrol altına alınmalı" diye ekledi.

Mehmet İşler, turizm sezonunda kaçak içki üretiminin arttığını ve bunun haksız rekabet yarattığını belirtti. Kaçak içkinin hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de ülke imajını bozarak gelecekteki turist tercihlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Mehmet İşler,"Kaçak içki hem haksız rekabet yaratıyor, hem insan sağlığını tehdit ediyor, hem de ülke imajını bozarak gelecek yılların turist sayısını olumsuz etkiliyor" dedi.

Turizm tesislerinin denetlenmesini ve denetimlerde önceliğin rezidanslar ve kaçak içkiye verilmesini istediklerini belirten Mehmet İşler, "Denetlenmeye karşı değiliz, aksine denetlenmek istiyoruz. Ancak tüm sektörler ve özellikle kayıt dışı olan herkes denetlensin" dedi.

Denetimlerin arttırılmasıyla hem turist sayısının hem de döviz girdisinin artacağını ve turizmde yeni rekorlara imza atılacağını ifade eden İşler,"Her sektöre el atılmalı, vergi verenler ile vermesi gerekenler arasında adalet sağlanmalıdır" dedi.