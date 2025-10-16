Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizm sektörünün yüksek faiz, vergi yükü ve SGK primlerinden kaynaklanan ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu vurguladı. İşler, “Doluluklar iyi olsa da işletmeler kârlılığını koruyamıyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değil” dedi.

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin turizme etkilerine değinen Mehmet İşler, sektörün alarm verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye turizm sektörü son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Yüksek faiz oranları, artan enerji ve personel giderleri, SGK primleri ve vergi yükleri, otellerin kârlılığını ciddi şekilde zorluyor. Birçok bölgede doluluk oranları yüksek olmasına rağmen, enerji, gıda, iş gücü, bakım ve finansman maliyetlerindeki artış işletmeleri eziyor. Faiz oranları yeni yatırımları neredeyse imkânsız hale getirdi. Artık doluluk tek başına yeterli değil; kârlı doluluk dönemine geçmemiz gerekiyor.”

Turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için yapısal bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu dile getiren İşler, verimlilik, dijitalleşme ve enerji tasarrufu temelli bir modele geçilmesi gerektiğini söyledi:

“Her işletme kendi içinde tasarruf ve verimlilik kültürünü oluşturmalı. Enerji yönetiminden personel planlamasına, satın almadan dijital pazarlamaya kadar tüm süreçler yeniden gözden geçirilmeli. Devletin ve özel sektörün birlikte atacağı adımlarla bir turizm reformu acilen hayata geçirilmelidir.”

SGK primleri, vergiler ve yerel harçların otelciler için en büyük yük haline geldiğini ifade eden İşler, hükümete çağrıda bulundu:

“Faiz yükü, SGK primleri, stopaj, KDV ve konaklama vergisi konusunda kalıcı düzenlemeler yapılmalı. Bu sadece turizm sektörü için değil, Türkiye ekonomisi için de bir zorunluluktur. 2026 sezonu için bugünden harekete geçilmezse birçok tesis önümüzdeki dönemi çıkaramayacak. Sektörün nefes alabilmesi için hızlı ve kapsamlı adımlar atılmalıdır.”