Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için uluslararası toplumdan güçlü bir destek aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden imarı ve iyileştirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını duyurdu.

Uluslararası toplumdan Türkiye'ye büyük destek

Deprem felaketinin ardından Türkiye'ye destek olmak için birçok ülke ve uluslararası kuruluş harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, deprem bölgesinin yeniden imarı ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için önemli miktarda dış kaynak sağlandı.

Sağlık, konut ve altyapı için kullanılacak

Bakan Şimşek, sağlanan 3,8 milyar dolarlık finansmanın deprem bölgesindeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, konut inşası ve altyapı çalışmalarında kullanılacağını belirtti. Bu kaynaklar, depremzedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önem taşıyor.

Hangi kuruluşlardan destek geldi?

Deprem bölgesinin yeniden imarı için sağlanan finansman, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan geldi.

Türkiye'nin potansiyeline güvenin göstergesi

Bakan Şimşek, sağlanan bu finansmanın Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve istikrarlı politikalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun Türkiye'ye verdiği bu destek, deprem yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden kalkınması için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mehmet Şimşek kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez’de, liseyi ise Gercüş’te tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak resmî burslu statüde dil eğitimi ve yüksek lisans öğrenimi görmek üzere İngiltere’ye gitti.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye’ye döndü. Ankara’da üç ay süre ile Etibank’ta çalıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

1997’de New York’a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS’in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul’a dönerek Deutsche-Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalışan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçti ve İngiltere’ye yerleşti. 2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Şimşek’in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu. 2001’in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri de eklendi.

Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisinden 23. dönem milletvekili adayı olmak için Merrill Lynch’deki görevinden Mayıs 2007’de ayrıldı. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti Batman 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 2018 yılına kadar, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hûkümeti’nde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Şimşek daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

Bakan Şimşek ayrıca, 2007-2009 yılları arasında IMF & Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

“Emerging Markets” Dergisi tarafından 2013 yılında “Yükselen Avrupa’da Yılın Maliye Bakanı” seçilen Şimşek, aynı yıl “Foreign Policy” Dergisi tarafından dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 03.06.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Şimşek, evli ve üç çocuk babası olup çok iyi derecede İngilizce ve Kürtçe bilmektedir.