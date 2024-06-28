Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda "Başardık" mesajını verdi.

FATF Genel Kurulu Kararı Açıkladı

FATF, bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına karar verdi. Türkiye, 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye alınmıştı.

Gri Liste Ekonomik İlişkileri Olumsuz Etkiledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmaları, gri listeye alınmanın Türkiye'nin yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerinin zayıflamasına yol açtığını gösteriyor. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, ekonomik ilişkilerde olumlu etkiler yaratabilir.

Bakan Şimşek: "Başardık"

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başardık" diyerek bu önemli gelişmeyi duyurdu. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, ekonomik ve finansal alanda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.