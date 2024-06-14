CHP'den Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir'den oluşan heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü bir araya gelerek ekonomik politikaları değerlendirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP heyeti arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu. 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak toplantıda ekonomik konular ele alınacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin ardından, CHP'nin talep etmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşebileceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya’da yaptığı konuşmada, partinin ekonomi kurmaylarının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Görüşmeye katılacak CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir yer alacak.