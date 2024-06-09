Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla yapılan genelgeye dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka konusunun da önemine değindi. Bakanlık yetkilisi Şimşek, yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapay zeka konusu ele alındı ve Türkiye'nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdik. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileriyle yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak. Teknolojiyle kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum."

Yapay zeka karar verme süreçlerinde etkin olacak

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesine dikkat çekti. Projeyle ilgili olarak, "Yapay zekayla karar verme süreçlerinin etkinliği artırılacak, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak" açıklamasında bulundu. Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini belirten Şimşek, ön hazırlık çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını ve 12 ay gibi kısa bir süre içinde yapay zeka destekli harcama ve ödemelerin başlayacağını ifade etti.