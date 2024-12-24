Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla, 2025 yılı için asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Zammın hedeflenen enflasyona göre yapıldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Bu gelişme, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Bakan Şimşek’ten aylar öncesinden sinyal

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Ağustos 2024'te CNN Türk'te yaptığı açıklamada, 2025 yılı başında enflasyonun yüzde 30’lu seviyelere düşeceğini ve bu çerçevede ücret politikalarının şekilleneceğini belirtmişti. Şimşek, "Kalıcı refah artışı ve adil gelir dağılımı için enflasyonu tek haneye indireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalı zam politikası

Asgari ücret artışının reel enflasyona değil, hedeflenen enflasyona göre yapılması eleştirileri de beraberinde getirdi. Birçok ekonomist, belirlenen zammın artan yaşam maliyetlerine karşı yeterli olmadığını savundu. Ancak hükümet yetkilileri, ücret artışlarının ekonomik istikrar ve enflasyon hedefleri doğrultusunda planlandığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın yorumu

24 Ekim 2024’te Washington’da yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücret artışıyla ilgili sorulara “Enflasyon görünümüyle uyumlu olur” yanıtını vererek, bu artışın planlı bir ekonomik çerçevede gerçekleştiğini vurguladı.