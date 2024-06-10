Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bayram öncesinde sosyal medya üzerinden Türkiye ekonomisindeki önemli gelişmeleri paylaştı. TCMB verilerine dayandırılan bu notlar, Türkiye'ye olan yatırımcı güveninin arttığını, bankacılık ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarındaki olumlu trendleri, cari açıkta yaşanan iyileşmeleri içeriyor.

Yatırımcı Güveni ve Net Portföy Girişi

2024 yılı itibariyle Türkiye'ye olan yatırımcı güveni önemli ölçüde arttı. 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 1,5 milyar dolar olan net portföy çıkışı, 2024'ün aynı döneminde 5,8 milyar dolar net portföy girişi olarak gerçekleşti.

Dış Borç Çevirme Oranlarındaki Artış

Bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranı 2023'te yüzde 90 iken, 2024'te yüzde 158'e yükseldi. Reel sektör de benzer bir şekilde, 2023'te yüzde 72 olan oranını 2024'te yüzde 116'ya çıkardı.

Cari Açıkta İyileşme Devam Ediyor

Cari açığın milli gelire oranı, 2003-2022 ortalaması yüzde 3,8'den, 2024 Orta Vadeli Program hedefi olarak yüzde 3,1'e gerilemesi planlanıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Bu düşüş, Türkiye'nin cari açıkta önemli bir iyileşme yaşadığını ve ekonomik dengelerin sağlandığını gösteriyor.

Cari Açıktaki 25,6 Milyar Dolarlık İyileşme

Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olan cari açık, Nisan 2024'te 31,5 milyar dolara geriledi. Toplamda 25,6 milyar dolarlık bir iyileşme yaşandı. Bu olumlu gelişme, Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve döviz kurlarındaki istikrarın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şimşek, bu iyileşmenin sürdürülebilir ekonomik politikalarla destekleneceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylşatığı grafiklere ilişkin şunları kaydetti:

"Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi.

Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti.

Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu.

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz.

Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."