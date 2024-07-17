Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan yeni vergi paketinin, 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesi doğrultusunda hazırlandığını ve dar gelirli vatandaşlara yönelik hükümler içermediğini belirtti.

Bakan Şimşek, DHA'ya yaptığı açıklamada, teklif üzerinde uzun süredir ilgili tarafların görüşlerini alarak çalışma yaptıklarını söyledi. Yeni vergi taslağının, dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlandığını vurguladı. Şimşek, "Vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" dedi.

Çok Uluslu Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi

Teklif ile yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulmasına yönelik yeni bir vergileme sistemi oluşturulacak. Bu model, OECD kurallarına uyumlu olarak hazırlanmıştır ve çok uluslu şirketlerin kazançlarının her halükarda yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor.

Kurumlar vergisi güvenlik müessesi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplayacakları kurumlar vergisinin tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi getiriliyor. Mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan aşağı olamayacak.

Yap-İşlet-Devret Modeline kurumlar Vergisi

Teklif ile Türkiye'deki büyük yatırımlardan elde edilen kazançlara artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Yap-işlet-devret modeli ile kamu işbirliği projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi oranı yüzde 25 yerine yüzde 30 olacak.

Serbest bölgelerde vergi istisnasına sınırlama

Mevcut uygulamada serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine ya da yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutuluyordu. Ancak bu istisna artık sadece ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak.

Vergi güvenliği ve kayıt dışılıkla mücadele

Teklif, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelere gelir ve kurumlar vergisi kesintisi getiriyor. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek ve beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.

Cezalarda etkinlik artırılacak

Teklif ile cezalarda etkinliğin artırılması için düzenlemeler de yer alıyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları artıyor. Başkasına ait pos cihazı kullananlara, başkasının IBAN’ını kullananlara ağır cezalar geliyor. Ayrıca kayıt dışı faaliyetlere artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanacak.