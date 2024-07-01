Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertük canlı yayına katılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bir saati aşan süreyle ekonomi gündeminde birçok konuda açıklamalar yapan Şimşek, gündemdeki vergilendirme, asgari ücret, gri liste gibi önemli konularla ilgili konuşma gerçekleştirdi.

"Gri listeden çıkışımız bir ekip çalışması"

Canlı yayında gri liste hakkında Şimşek:"Gri listeye girmek kolay, çıkması oldukça zor. Daha yeni Monaco’yu gri listeye aldılar hala AB üyesi olup o listede olan Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkeler var.

Uygulamada etkinliğin sağlanması için gelir gelmez ortaya program koyduk. Bu konuda özel bir çabaya girdik. Cumhurbaşkanımızın desteği ile Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu listeden çıkamazdık. Bu bir ekip çalışması.

Biz çok net bir şekilde daha sonrası süreçte MASAK başat rolü oynadı. Bu bir teknik süreçtir. Finansal sistemin güvenilir olması lazım, sağlıklı işlemesi lazım. Biz bunu gri listeden çıkmak için yapmadık. Buradaki esas amaç Türkiye’nin saygınlığının, finansal piyasalarının sağlıklı işlediğinin, sisteme güvenilebilir olmayı ortaya koymaktı. Bu bir ekip çalışmasıydı, başarılı bir şekilde yürütüldü.

Bizim finansal sistemimizin sağlıklı işlemesi ve itibarlı olması lazım. Listeden çıkmak büyük kazanım ama burada esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı.

Siyasi mülahazalar devreye girmesin diye FATF'ye bir mektup bile yazdık." açıklamasını yaptı.

"Neredeyse IMF kriterini yakaladık"

Bakan Şimşek: "Rezerv yeterliliği bakımından neredeyse IMF kriterini yakaladık. Yurt içi bankalarla olan swapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik. Vadesi gelmişken kapatıyoruz. Swap hariç net rezerv artı 12 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.

Reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu. Esas hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek nominal kurlarda istikrar sağlamak. Gri liste kararından sonra Moody's'in bunun olumlu yönde yansıyacağı yönünde değerlendirmesi var. Fon akışı son derece güçlü."

"Türkiye gri listeden oybirliğiyle çıktı"

Bakan Şimşek: " Terörizmin finansmanıyla mücadeleyi bir öncelik haline getirdik. Gri listeden Türkiye oybirliğiyle çıkarıldı. Tek bir ülke itiraz etmedi. Komşumuz Yunanistan bile 'güçlü şekilde sizi destekliyoruz' dedi. Listeden çıktık ama terörizmin finansmanıyla ilgili güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. MASAK'ın idari kapasitesi geliştirilecek. Yapay zekayı bu noktada devreye alacağız. Başardık, başarmaya devam edeceğiz."

"Cari açık konusunda başarıyı kalıcı hale getirmek lazım"

Bakan Şimşek: "Programın temelinde rasyonel politikalar ve yapısal reformlar var. Bu durum yatırımcı güvenini getiriyor. Bu durum reel kurda istikrarı getiriyor. O da beraberinde dezenflasyonu getiriyor. Programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var. Türkiye'nin biriktirdiği dengesizliklerden bir tanesi dış açıktı. Geçen mayıs ayında yıllık cari açık 57 milyar dolardı. Bu mayıs ayında 26 milyar dolara muhtemelen inecek. Cari açık konusunda başarı sağlandı, bu başarıyı kalıcı hale getirmek lazım. Devletin aktif olarak işin içinde olduğu sanayi politikası ortaya koyacağız.

Cari açık konusunda başarı sağlandı, çok net. Yeni bir sanayi politikası devreye sokacağız. Kalıcı bir şekilde cari açığın bu seviyelerde kalması lazım. Cari açığı milli gelire oranla yüzde 2.5’in altında tutabilirsek dış borcun milli gelire oranı düşüşe geçecek. İkinci olarak kalıcı bir şekilde rezerv biriktirmemize imkan sağlayacak."

EYT ve KKM açıklaması

Bakan Şimşek, EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ve KKM(Kur korumalı mevduat) hakkında şu açıklamalarda bulundu: "

İkinci dengesizlik bütçe açığıydı. Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu. Bütçe dengelerinin iyileşmesinde oldukça mesafe kat ettik. Ama kat edeceğimiz yol var. Gelecek sene bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

Üçüncü dengesizlik büyümedeki dengesizlikti. Büyümede yeniden dengelenmeyi sağladık. Enflasyonun ana kaynağı iç talep kaynaklı büyüme. KKM'de 44 haftadır kesintisiz olarak düşüş var. Bu durum para politikasının çalışmasını engelleyen bir faktör. KKM'yi giderek bir sorun olmaktan çıkarıyoruz. Bugün itibariyle şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu. Artık şirketler için bir istisna yok. Bireylerin KKM'den kazandıkları da vergiye tabi olacak. KKM'den çıkış hızlanacak."

Enflasyonda iyileşme süreci

"Vatandaş enflasyonda iyileşmeyi ne zaman hissedecek?" sorusuna Bakan Şimşek şu cevabı verdi:"

Vatandaşımız hissetmeye başlayacak. Bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Son 20 yıla bakın yıllık ortalama 690 bin vatandaşımıza iş bulmuşuz. İstihdam olmadan kalıcı refah artışı olmaz. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz. Vatandaşımız nasıl hissedecek? Enflasyondaki düşüşle birlikte ücret artışları reel olarak o zaman yansıyacak.

Mayıs ayında enflasyona baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz. Fakat o son 12 ayın enflasyonu. Önümüzdeki 12 ayın enflasyonu ki piyasalar oldukça temkinlidir. Piyasa diyor ki önümüzdeki 12 ay içerisinde enflasyon yüzde 31.8 olacak diyor. 24 ay içerisinde piyasa diyor ki enflasyon yüzde 20’ye düşecek diyor. Bu sene sonunda enflasyonun kötü ihtimalle Merkez Bankası 42’ye kadar yolu var diyor. Önemli olan enflasyonun 40 civarına düşmesidir. Enflasyonun hedefe en yakın nokta olan 42’nin altına düşmesidir.

Aylık bazda enflasyonda artık yüzde 2’leri konuşacağız. O zaman alım gücünün hissedileceği bir döneme girmiş olacağız. Son aylarda enflasyon yüzde 3’lere düşmüştü. Şimdi yüzde 2’lere oradan da yüzde 1’lere. O zaman alım gücü hızlı bir şekilde erimeyecek.

Geçen sene enflasyonu yukarı taşıyan olağanüstü faktörler var. Ağırlıklı olarak deprem etkisiyle çok büyük bir maliye politikası üzerinden itki var. Yüksek cari açık demek yüksek bütçe açığı demek. Biz onu bu sene mali itkiyi aşağı çekeceğiz. Enflasyondaki düşüş kalıcı olacak."

Kira fiyatları ve KDV artışı

Bakan Şimşek: " Büyükşehirlerde kiralarda depremin etkisiyle artışlar oldu. Bu sene artışların devamı için bir sebep yok.

Bu sene bir KDV artışı gündemde değil. Enflasyonu artıracak vergi artışları söz konusu değil.

Gelecek sene çok farklı bir noktada olacağız. Daha çok kayıt dışı ile mücadele, daha çok kazandığı halde vergiyi vermekten imtina eden kesimlerle mücadele ederek bütçeyi düzelteceğiz."

Asgari ücret ve emekli maaşları konusu

Bakan Şimşek: "Hiçbir şekilde ne emeklimizi, ne çalışanımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Reel olarak büyümeye her kesimden pay vereceğiz. Son 20 yılda Türkiye’de asgari ücreti reel olarak yüzde 5.5 artırmışız. Peki Türkiye’nin reel büyümesi ne kadar bu dönemde yüzde 5.4. Asgari ücret 1970’li yıllara gidin 70 dolar civarında bile değil. 80’li yıllarda 50 dolar civarına düşüyor. 90’lı yıllarda 100 dolar civarında kalıyor.

Haziran 2024 itibarıyla asgari ücret 524 dolar. Tarihin en yüksek zirvelerinden birisini bu dönemde yakalamış. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Ocak ayında asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20’lerde olacak. Yılın sonunda da çok büyük ihtimalle piyasa yüzde 42-43 olur diyor. Bu seviyelerde dahi olsa o bile reel olarak büyümeden daha fazla asgari ücret artışına tekabül ediyor. Aynı şeyi memurlarımız, emeklilerimiz için söyleyebilirim. Ocak ayında yüzde 49’luk artış vermişiz. Temmuz ayında enflasyon farkları da verilecek.

Asgari ücreti biz vergi dışı bırakmışız. Bu sene bütçeye maliyeti 670 milyar liranın üzerinde. En büyük vergi harcaması kaleminin başında asgari ücrete verdiğimiz destek geliyor. Firmalara aylık destek veriyoruz.

Biz asgari ücretlimizi de emeklimizi de asla enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da asla ezdirmeyeceğiz. Reel büyümeden pay vermeye devam edeceğiz."

"Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz"

Bakan Şimşek: "Piyasada üzerinde tartışılan paket kapsam olarak bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil. Bahşişlerin vergilendirilmesi hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Motokurye konusunda pakette yok. Gündemde değildi.



Türkiye'de birçok kesim vergiden imtina ediyor, ciddi bir kayıtdışılık var. Biz verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. Bizim iki temel ilkemiz var. Vergide adaleti sağlamak ve uygulamada etkinliği sağlamak.



Türkiye'nin vergilerinin gelire oranı yüzde 21 bile değil. OECD'de en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran yüzde 13,6. OECD ülkelerinde yüzde 10,5. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin düşük olması. Esas oraya odaklanıyoruz.



Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.



Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çok uluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz. Yurt içinde asgari kurumlar vergisi çalışıyoruz. Kuyumcunun beyan ettiği aylık matrah geçen sene 16 bin TL seviyesinde. Bütün bu alanlarda yetki alıp, hasılat tespiti yapacağız, hasılata aykırı beyanlardan izahat isteyeceğiz, sonrasında harekete geçeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz.



GYO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap-işlet-devret şirketlerine yüzde 30 vergi düşünüyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.

Sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsa gelirleri şu andaki paketin konusu değil. Üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak."

"Çok kazananları uyarıyorum"

Bakan Şimşek: " Biz işletmelerde hasılat tespitine gideceğiz. Yılda bunu değişik mevsimlerde tekrarlayacağız. Bunu yaptıktan sonra beyan hasılat ile uyumlu değilse izaha davet edeceğiz. Bunun için de yetki isteyeceğiz. Türkiye’de 1.1 milyonun üzerinde kurumlar vergisine tabi mükellef var. 454 bin firma zarar beyan etmiş. Sembolik kar beyan edenleri de katarsanız kurumlar vergisi mükelleflerinin yarısından fazlası maalesef ciddi bir şekilde vergiden kaçmaya çalışıyor.

Türkiye’de 2.6 milyon gelir vergisi mükellefi var. Geçen sene 1.2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyan ile hasılatları arasında uyumsuzluk var. Biz vatandaşımızın vergi yükünü artırmak istemiyoruz. Az kazanandan en az vergiyi almak için sistem kurgulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum. Vergi kaçırmak, kayıt dışı çabalarının cezalarını artıracağız. Denetimleri sıklaştıracağız. Yapay zekayı devreye alacağız. Vergi denetim elemanlarımız için bütün teknolojik imkanları devreye alacağız."

Yurt dışı çıkış harcı açıklaması

Son zamanlarda tartışma konusu olan yurt dışı çıkış harcı konusunda Bakan Şimşek şu sözlere yer verdi: "

Yurt dışı çıkış harcı, 2001 yılına kadar 100 dolar olarak uyulanmış. Bizim hükümetlerimiz döneminde aşağı çekilmiş. Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Biz de bunun yaralarını halen sarmaya çalışıyoruz. Geçen sene 1 trilyonun üzerinde bir kaynak harcandı. Bu sene de 1 trilyonun üzerinde bir rakam harcanacak.

Biz bu çıkış harcını artırmayı planlıyoruz. 23 yaşına kadar bu harcın alınmaması gündemde. Sonu nasıl olur bilmiyorum. İmkanı olmayan birisi yurtdışına gidebilir mi? Biz de imkanı olandan vergi alınmasını taslağa aldık. Taslak ham bir taslak. Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi.



Parti Grubumuz alacak, siyasi bir süzgeçten de geçecek bu paket. Cumhurbaşkanımız, bakanlar kurulu da inceleyecek.



Biz geçici düzenleme peşinde değiliz. Vergide adaleti pekiştirmek, vergide uyumu artırmak amacımız."

TOGG ve çift maaş sorusu

Bakan Şimşek'e yöneltilen çift maaş sorusuna Şimşek'ten şu yanıt geldi: "

Benim çift maaş almam söz konusu değil. Ben büyük fedakarlık yaparak, ülkemi sevdiğim için bu sorumluluğu taşıyorum. Maddi ve manevi olarak büyük bir fedakarlık yaptığım çok net.



Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüsler var. Kamuyu temsilen bu şirketlerde görevler yapanlar var. 5 yerde de görev yapsa sadece bir yerden maaş alıyorlar. O maaşı da şimdi sınırlandıracağız.

Üst limit getireceğiz. Kamu adına özel sektöre geçen bir şirkete temsil yetkiniz varsa o maaşın fazlası hazineye gelecek. Üst düzey bütün arkadaşları liyakat üzerine görevlendiriyoruz. Bu ilave çalışma demek. Ancak o ücreti sınırlandıracağız. Üst limit getireceğiz.

Değişik araçları kullanıyoruz. Güvenlik kaygısına göre belli yerlere zırhlı araçla gidiyoruz. Türkiye’de bir terör tehdidi var. Yarın Togg’un zırhlı aracı çıkarsa tabii ki kullanırız. Ben memnunum. Ancak şu anda yok."